Airbus group : BOC Aviation commande 80 avions A320neo

(CercleFinance.com) - Global BOC Aviation a signé une commande ferme de 80 avions de la famille A320neo comprenant 10 A321XLR, 50 A321neo et 20 A320neo.



Cet accord porte le total des commandes directes de BOC Aviation auprès d'Airbus à 453 appareils, de la famille A320 aux gros-porteurs A330 et A350.



' Cela souligne notre confiance continue dans la famille A320neo pour sa fiabilité et son efficacité opérationnelle et reflète la popularité de l'avion parmi nos clients.' a déclaré Robert Martin, directeur général et président-directeur général de BOC Aviation.



'Airbus remercie BOC Aviation pour sa confiance inébranlable et son soutien à la famille A320neo avec sa plus grosse commande jamais passée', a déclaré Christian Scherer Airbus Chief Commercial Officer et Head of Airbus International.



