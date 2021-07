Airbus group : Bien orienté avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - Airbus s'adjuge plus de 3% sur fond de propos favorables de Credit Suisse, qui réitère son opinion 'surperformance' sur le titre du constructeur aéronautique, avec un objectif de cours rehaussé de 33% à 134 euros.



Il relève ses estimations de profit opérationnel ajusté de 50% pour 2021 et 25% pour 2022, à des niveaux supérieurs de 27% et 11% aux consensus, pointant 'des livraisons d'avions en accélération, comme le montrent les données de juin publiées par Airbus'.



