Airbus group : Berenberg rehausse son objectif

(CercleFinance.com) - Berenberg a rehaussé mercredi son objectif de cours sur Airbus, qu'il porte de 140 à 150 euros, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une vaste étude consacrée aux groupes européens d'aéronautique et de défense, l'intermédiaire financier explique qu'il fait de l'avionneur l'une de ses valeurs préférées ('top picks') au sein du secteur, aux côtés de Safran et du suisse Montana Aerospace.



A en croire le professionnel, Airbus est aujourd'hui le plus solide des deux acteurs du duopole mondial, avec des résultats et un flux de trésorerie portés par la hausse des prix de ses monocouloirs.



Berenberg, qui souligne que le groupe n'en est qu'au tout début du déploiement de son programme A320, reconnaît que les problèmes d'approvisionnement actuels pourraient freiner le groupe dans son élan.



Mais l'absence de gros investissements devrait lui permettre de faire croître ses bénéfices, tout comme sa trésorerie, au cours des années qui viennent, assure-t-il dans sa note.



Berenberg dit tabler, pour ce qui concerne la période 2021-2024, sur une croissance moyenne annuelle de 23% du bénéfice et de 19% du flux de trésorerie disponible, avec de bonnes surprises potentielles.



