Airbus group : Belcan retenu en tant que fournisseur stratégique

(CercleFinance.com) - Le groupe d'ingénierie américain Belcan a annoncé mercredi avoir été retenu en tant que fournisseur stratégique par Airbus dans le cadre d'un contrat pluriannuel.



La société de conseil et de services techniques pour les secteurs de l'aérospatiale et de l'automobile - qui collabore avec l'avionneur depuis 2002 - indique avoir été sélectionné à l'issue d'un appel d'offres rigoureux qui s'est étalé sur plusieurs mois.



Cet accord, qui lui confère la qualité de fournisseur privilégié dit 'EMES3' chez Airbus, va lui permettre de couvrir l'ensemble des divisions et filiales du géant européen pour tout ce qui concerne les fonctions d'ingénierie, de fabrication et de services à la clientèle.



