Airbus group : Barclays à 'surpondérer' avant les trimestriels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' avec un objectif de cours de 110 euros sur Airbus, à l'approche de la publication par le constructeur aéronautique de ses résultats du premier trimestre, le 29 avril.



Le broker prévoit un EBIT ajusté de 713 millions d'euros (environ 35% du profit annuel sur la base des objectifs) et surtout, s'attend à ce qu'Airbus ne brûle aucune trésorerie au cours du trimestre, anticipant pour sa part un flux FCF de 148 millions.



'S'il semblerait prématuré de modifier les objectifs pour l'année entière, il nous parait de plus en plus probable que la direction y reviendra au cours de l'année', estime Barclays dans le résumé de sa note.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.