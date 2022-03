Airbus group : ASPAARO choisi par l'Otan pour une étude

(CercleFinance.com) - Airbus Defence and Space, Northrop Grumman Corporation et sept acteurs industriels formant l'ASPAARO ont été sélectionnés par l'Agence OTAN de soutien et d'acquisition (NSPA) pour mener l'une des trois études de faisabilité et de réduction des risques (RRFS).



Les études visent à proposer des solutions techniques pour l'Alliance Future Surveillance et de Contrôle (AFSC). Leurs résultats aideront l'OTAN et ses alliés à prendre des décisions sur le concept technique final de l'AFSC et l'acquisition de systèmes de surveillance.



La sélection de l'ASPAARO comme partenaire d'étude représente une étape importante pour remplacer la flotte actuelle du système aéroporté d'alerte et de contrôle qui atteindra la fin de sa durée de vie vers 2035.



