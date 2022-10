Airbus group : Arrivée à Kourou des deux satellites Neo 5 et 6

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les deux derniers satellites Pléiades Neo 5 et 6 construits, détenus et exploités par Airbus sont arrivés au Centre spatial européen de Kourou, en Guyane française, après un vol transatlantique depuis Toulouse, annonce l'avionneur européen.



Leur lancement est programmé fin novembre, à l'occasion de la première mission commerciale de la fusée européenne Vega C exploitée par Arianespace.



'Nous nous apprêtons à compléter notre toute nouvelle génération de satellites, qui couvre déjà un million de km² par jour avec une résolution native de 30 cm', a déclaré François Lombard, directeur de l'activité Intelligence chez Airbus Defence and Space.



'Avec ce lancement, nous allons doubler notre capacité et être en mesure de répondre encore plus rapidement aux besoins de nos clients, en fournissant la meilleure qualité du marché, et ce, pour un large éventail d'applications militaires et civiles', conclut le responsable.



