Airbus group : AlphaValue passe à 'accumuler' et ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - A la suite des bons chiffres de livraison d'octobre, AlphaValue a augmenté ses objectifs 2020, passant de 520 à 550 livraisons, dont au moins 70 d'ici la fin de l'année.



'Cela signifie un impact positif sur nos chiffres de +30 livraisons, ainsi qu'un impact positif d'environ 1,3 Md E de fonds de roulement', indique le broker.



Par conséquent, l'analyste révise son opinion sur le titre Airbus, passant de 'Alléger' à 'Accumuler' et relève son objectif de cours à 96 euros, contre 79,8 euros précédemment.



