Airbus group : Accord avec un Consortium canadien autour du SAF

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'entente avec le Consortium SAF+, basé à Montréal (Canada), visant à développer l'usage et la production de carburant d'aviation durable (SAF) en Amérique du Nord.



Airbus contribuera au projet en apportant notamment son expertise technique et de certification et en partageant sa capacité d'analyse économique, indique l'avionneur européen.



' Airbus (...) est persuadé que l'utilisation de SAF est au coeur du processus de décarbonation de l'industrie aéronautique ', souligne Steven Le Moing, responsable du programme New Energy chez Airbus.



Le Consortium SAF+ regroupe des entreprises aérospatiales et d'institutions de recherche québécoises comme Air Transat, Hydro-Québec, l'Aéroport de Montréal, la Polytechnique Montréal et Aéro Montréal.



Son objectif est de faire de Montréal une plaque tournante de l'aviation durable en Amérique du Nord avec, à terme, la construction et l'exploitation d'une usine-pilote de production SAF.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.