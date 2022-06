Airbus group : Accord avec Quantas autour du carburant durable

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus et Quantas annoncent avoir investi près de 200 millions de dollars afin d'accélérer la mise en place d'une industrie du carburant d'aviation durable (SAF) en Australie, dans le cadre d'un accord 'historique'.



L'Australie exporte actuellement des millions de tonnes de matières premières chaque année à transformer en SAF dans d'autres pays, faute d'industrie pour le SAF à l'échelle locale.



Dans le cadre de l'accord, le groupe Qantas, qui s'est engagé à utiliser 10% de SAF dans son mélange global de carburant d'ici 2030.



Airbus et Qantas ont convenu de travailler ensemble sur l'initiative de développement durable dans le cadre des commandes récemment annoncées par la compagnie aérienne, portant notamment sur l'A350-1000, l'A220 et l'A321XLR, ainsi que des avions à faibles émissions pour les filiales Jetstar.



La nouvelle flotte offrira une réduction significative de la consommation de carburant et des émissions de carbone jusqu'à 25 % dès le premier jour et est déjà certifiée pour un fonctionnement utilisant 50 % de SAF, assure Airbus.



Le partenariat est initialement de cinq ans avec des options pour en prolonger la durée.



