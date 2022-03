Airbus group : A testé un système aérien sans pilote

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters a commencé à tester les capacités de décollage et d'atterrissage autonomes en mer du VSR700, un système aérien sans pilote (UAS) en cours de développement dans le cadre du SDAM (Système de drone aérien de la Marine). Ces tests sont menés par la DGA (Direction générale de l'Armement) pour la Marine nationale.



Des essais ont été menés à l'aide d'un véhicule à pilotage optionnel (OPV) basé sur un Guimbal Cabri G2 modifié équipé du système de décollage et d'atterrissage autonomes (ATOL) développé pour le VSR700.



Cette campagne d'essais en vol ouvre la voie à la prochaine démonstration du VSR700, en mer, à bord d'une frégate de la Marine Nationale.



' En utilisant l'OPV, nous avons démontré les capacités uniques de décollage et d'atterrissage autonomes du VSR700. Nous avons également prouvé le fonctionnement optimal du véhicule et de son interface de poste de commande à bord d'un navire dans des conditions réalistes ' a expliqué Nicolas Delmas, responsable du programme VSR700 pour Airbus Helicopters.



