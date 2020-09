Airbus group : A signé plusieurs accords avec ArianeGroup

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus Defence and Space a signé avec ArianeGroup plusieurs accords portant sur l'adaptation et la réalisation du troisième modèle de vol du module de service européen (ESM) du vaisseau spatial Orion.



ArianeGroup assurera l'intégration et les tests du sous-système de propulsion, ainsi que de certaines parties du sous-système thermique et des sous-systèmes électroniques associés.



Le groupe livrera plusieurs composants majeurs du sous-système de propulsion. Il aura une mission de support technique lors de l'intégration du système et de la réception de l'ESM du vaisseau Orion, aux États-Unis.



Airbus DS est maître d'oeuvre pour le compte de l'Agence spatiale européenne (ESA) du module de service ESM.



' Lorsque les premiers astronautes de la mission Artemis marcheront sur la Lune en 2024, ce sera en partie grâce à l'expertise d'ArianeGroup en Allemagne et en France ', a déclaré Stefan Haessler, responsable des activités de propulsion orbitale d'ArianeGroup.



