Airbus group : A livré 55 avions au mois de Février

(CercleFinance.com) - Depuis le début de l'année, Airbus a enregistré des commandes pour 274 avions de ses gammes A220, A320 et A350 XWB.



Au cours du mois de février, Airbus n'a enregistré aucune nouvelle commande. En février, Airbus a livré 55 avions à 35 clients. Les livraisons ont porté sur 40 appareils de la famille A320 (composés de 37 versions neo)



Parmi les livraisons notables du mois, le groupe mentionne le premier A350-900 livré à Aeroflot, la compagnie aérienne nationale de Russie, sur 22 appareils commandés.



Le carnet de commandes d'Airbus restant à livrer au 29 février s'élevait à 7 670. Ce total comprenait 6 209 appareils de la famille A320 et 547 A220, ainsi que 328 A330, 577 A350 XWB et 9 A380.



