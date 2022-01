Airbus group : 6000 recrutements prévus au premier semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus prévoit de recruter autour de 6000 personnes au niveau du groupe sur les six premiers mois de l'année, d'après des chiffres dévoilés ce mercredi par le constructeur aéronautique européen.



Dans un communiqué publié dans la matinée, le groupe dit vouloir 'préparer le futur de l'aviation' alors que le secteur montre selon lui des signes d'une reprise 'solide' suite à la crise du Covid-19.



Airbus précise qu'environ un quart des recrutements prévus sont destinés à soutenir ses ambitions sur le long terme, notamment dans les domaines de la décarbonation, de la transformation numérique et de la cybersécurité.



Près d'un tiers des embauches devraient concerner de jeunes diplômés, ajoute-t-il.



Thierry Baril, le directeur des ressources humaines d'Airbus, explique que le groupe a prévu d'évaluer de nouveau ses projets de recrutement à la mi-2022, après cette première vague d'embauches, afin de les ajuster au plus près de ses besoins.



