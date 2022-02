Airbus group : 1er avion ACJ330-300 pour K5-Aviation

(CercleFinance.com) - K5-Aviation a pris livraison de son premier avion ACJ330-300 d'ACJ (Airbus Corporate Jets). K5-Aviation est le plus grand opérateur ACJ en Europe avec quatre ACJ319 et un ACJ350-900 dans sa flotte.



' Conçu pour les marchés VIP et privés très exigeants, l'ACJ330-300 offre un luxe haut de gamme, un confort et une véritable autonomie sans escale au monde ' indique le groupe.



L'avion ACJ330-300 disposera d'une cabine VIP de 243m2. Il peut réaliser 16 000 km ou jusqu'à 18,5 heures de vol, suffisamment pour voler sans escale de l'Europe à l'Australie.



Fin décembre 2021, la famille A330 d'Airbus avait remporté plus de 1 800 commandes.



