AIRBUS GROUP : Le titre pourrait poursuivre son accélération

(BFM Bourse) - L’équipe de TradingSat.com, séduite par les qualités graphiques de court terme de AIRBUS GROUP, entrevoit un potentiel intéressant sur cette action qui constituera le sous-jacent d’un turbo Call parfaitement adpaté (DE000SD3PG37).

Ce produit dérivé extrêmement réactif, émis par SOCIETE GENERALE, pourra être travaillé par les investisseurs les plus actifs.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le titre rebondit fortement après sa lourde chute lors de l’annonce de la dégradation de la situation sanitaire de fin Novembre. Alors que le contexte de marché reste tendu suite aux multiples annonces autour d’Omicron et de mesures de restrictions ou encore d’annulations de vols le titre résiste bien. Cette bonne tenue du titre se confirme graphiquement avec le comblement du gap et la multitude de bougies vertes durant le rebond. La consolidation latérale en cours suppose une sortie par le haut et le ralliement des 117,3€ comme zone de résistance.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario haussier (call) en se positionnant sur le turbo Call, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique DE000SD3PG37, sur AIRBUS GROUP, à 2.180 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 117.300 € ou limiteront leurs pertes en vendant le turbo en cas de rupture des 110.180 €.

On prendra soin de noter qu’en contrepartie d’un effet de levier très important, si la barrière désactivante à 90.3583 € (tracé en violet) est atteinte par le sous-jacent, la perte du capital est totale.