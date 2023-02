AIRBUS GROUP : Outil de couverture idoine

(BFM Bourse) - L’équipe de BFM Bourse, entrevoit un potentiel intéressant sur l'action AIRBUS GROUP, qui constituera le sous-jacent d’un turbo Put parfaitement adapté (4LHKB).

Ce produit dérivé réactif, émis par BNPPARIBAS, pourra être travaillé par les investisseurs les plus actifs. Le levier est proche de 5.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le titre du constructeur aéronautique, sous-jacent du turbo put de couverture proposé ce matin, est en phase de construction d'une figure chartiste peu avenant, en multiples épaules, tête et multiples épaules, au dessus d'un garde-fou fragilisé, vers 111 euros. Sa rupture viendrait annoncer une accélération du reflux du titre en direction du niveau symbolique des 100 euros, sans remettre en cause le biais de fond, haussier. A la divergence entre dynamique RSI et cours, qui envoie un signal négatif.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier (put) en se positionnant sur le turbo Put, émis par BNPPARIBAS et de code mnemonique 4LHKB, sur AIRBUS GROUP, à 2.210 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 100.100 € ou limiteront leurs pertes en vendant le turbo en cas de franchissement des 118.100 €.

On prendra soin de noter qu'en contrepartie d'un effet de levier très important, si la barrière désactivante à 135 € (tracé en violet) est atteinte par le sous-jacent, la perte du capital est totale.