Air france-klm : En Bourse, Air France-KLM souffre de la comparaison avec son concurrent britannique IAG

(BFM Bourse) - Le groupe de transport aérien a accusé des pertes plus fortes qu'anticipé par les analystes et a également abaissé sa prévision de capacités pour l'ensemble de l'année 2023. Le marché se tourne vers son concurrent britannique IAG, qui a lui publié un bénéfice opérationnel surprenant.

A l'image de Lufthansa, mercredi, Air France-KLM n'impressionne guère le marché avec ses résultats du premier trimestre.

Les trois premiers mois de l'année ne sont jamais les plus importants en termes d'activité pour le transporteur aérien, au contraire du troisième trimestre (soit le gros de la période estivale). Mais avec un optimisme retrouvé pour les compagnies aériennes et une bonne performance de leurs actions (Air France-KLM prend plus de 17% depuis le début de l'année, contre 13% pour le SBF 120) les publications se doivent de répondre aux attentes, sous peine de sanction boursière.

Ce n'est pas le cas à 100% pour celle du groupe dirigé par Ben Smith. Sur les trois premiers mois de l'année, Air France-KLM a évidemment été porté par l'amélioration du contexte sanitaire et la reprise de la demande de voyages, avec près de 20 millions de passagers transportés, en hausse de 35% sur un an.

Le chiffre d'affaires a bondi de 42% à 6,33 milliards d'euros, un chiffre en ligne avec le consensus, qui s'établissait à 6,3 milliard d'euros.

Toutefois la perte d'exploitation d'Air France-KLM s'est établie à 306 millions d'euros et sa perte nette à 344 millions d'euros quand les analystes tablaient sur des pertes respectives de 294 millions d'euros et 340 millions d'euros.

Coup de froid en Bourse

Des écarts loin d'être dramatiques, mais suffisants pour pénaliser l'action Air France-KLM qui abandonne 3,2% vers 11h. Le groupe souffre par ailleurs de la comparaison avec son concurrent britannique IAG, la maison-mère d'Iberia et British Airways, qui brille à la Bourse de Londres, avec une progression de 3%.

"Je ne pense pas que la publication d'Air France-KLM a de quoi effrayer les investisseurs, la direction contrôle bien la société. Mais peut être que le marché fait des arbitrages passant d'Air France-KLM à IAG", estime un analyste basé à Londres.

"Air France-KLM déçoit un tout petit peu sur le résultat d'exploitation du premier trimestre mais le groupe a pas mal abaissé ses perspectives de capacités pour l'ensemble de 2023. Or la publication du groupe ne contient aucune bonne surprise pour compenser ces éléments négatifs", explique de son côté Yi Zhong, analyste chez le bureau d'études indépendant AlphaValue.

Air France-KLM a, en effet, révisé sa prévision de capacités (soit pour faire simple le nombre de sièges offerts sur une période ou de lignes mises en place). La société estime qu'elle déploiera des capacités représentant cette année environ 95% de celles de 2019, alors qu'elle tablait auparavant sur une fourchette située entre 95% et 100%.

"IAG, de son côté, a aussi ajusté sa prévision de capacités à la baisse mais très légèrement. En revanche, le groupe a britannique a largement battu les attentes au premier trimestre au niveau du résultat opérationnel [Ebit, NDLR] ajusté avec un écart de près de 200 millions d'euros par rapport au consensus, et il a relevé sa prévision d'Ebit ajusté pour 2023".

IAG explose le consensus

IAG a dégagé un résultat opérationnel ajusté de 9 millions d'euros au premier trimestre alors que le consensus tablait sur une perte de 179 millions d'euros. La société britannique a par ailleurs indiqué qu'elle visait désormais le haut de sa fourchette de prévision de résultat opérationnel ajusté précédemment communiquée (allant de 1,8 milliard à 2,3 milliards d'euros).

Pour revenir à Air France-KLM, la société table pour la suite sur un bel été qui "s'avère prometteur pour toute nos compagnies", a indiqué son directeur général, Ben Smith, lors d'une conférence téléphonique avec les analystes. Le directeur financier, Steven Zaat, a lui précisé que la société était en bonne voie pour atteindre son objectif de moyen terme de rentabilité, à savoir une marge d'exploitation située entre 7% et 8%.

A noter que le groupe aérien continue de multiplier les initiatives pour renforcer son bilan fragilisé par la pandémie. La société a annoncé être entrée en négociations exclusives avec le fonds d'investissements Apollo dans l'optique d'obtenir un financement de 500 millions d'euros au capital d'une filiale d'ingénierie et de maintenance sous la forme de quasi-fonds propres. Air France-KLM a également indiqué avoir reçu des offres pour effectuer une opération de même nature avec son programme de fidélisation.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse