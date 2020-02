Agta record : L'UE autorise le rachat par Assa Abloy

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Assa Abloy a reçu, en phase 1, un accord sous conditions de la Commission Européenne pour acquérir indirectement la participation de 54 % dans Agta record.



Le closing est attendu dans le deuxième semestre de 2020 si les exigences et conditions fixées par la Commission sont remplies.



' Assa Abloy a pris un certain nombre d'engagements en vue de solutionner les problèmes de concurrence soulevés par la Commission Européenne, y compris de vendre certaines activités d'Agta record et d'Assa Abloy à des tiers ' indique le groupe.



' Il s'agit des opérations d'Agta record aux Pays-Bas, en Autriche, en Hongrie et en Slovénie et des activités portes automatiques d'Assa Abloy en France et au Royaume-Uni. Parallèlement, l'activité de portes souples rapides de Agta record, en France, sera cédée ' rajoute le groupe.



