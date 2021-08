Agfa-gevaert : Les matières premières vont commencer à peser

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le fabricant belge d'imprimantes et d'appareils d'imagerie médicale Agfa-Gevaert a annoncé mercredi que ses performances s'étaient largement améliorées au deuxième trimestre en dépit de l'intensification des tensions inflationnistes.



Le groupe basé à Mortsel, près d'Anvers, a fait état ce matin d'un excédent brut d'exploitation de 135 millions d'euros au titre du deuxième trimestre, contre 120 millions d'euros un an plus tôt.



Ses ventes se chiffrent à 441 millions d'euros, soit une augmentation de 11,1%, dont une progression de 13,5% en excluant les effets de change.



La marge bénéficiaire brute a également progressé, atteignant 30,7% contre 30,2% au deuxième trimestre 2020.



Le bénéfice net ressort, lui, à 15 millions d'euros.



Le groupe - autrefois connu pour ses activités dans les cassettes audio et les VHS - explique que toutes ses activités (sérigraphie, santé, matériels de spécialités) ont contribué à la progression des résultats.



Agfa souligne avoir réussi à limiter l'impact des prix élevés des matières premières par des hausses de prix, mais s'attend à ce que les pressions inflationnistes s'intensifient sur la seconde partie de l'année.



Cotée à la Bourse de Bruxelles, l'action progressait de 1% mercredi dans les premiers échanges.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.