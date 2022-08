Agfa-gevaert : L'inflation va encore peser, le titre baisse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le spécialiste belge des technologies de l'image Agfa-Gevaert a déclaré mercredi s'attendre à ce que ses résultats continuent de souffrir des tensions inflationnistes, des propos qui entraînaient la baisse de son action à la Bourse de Bruxelles.



Vers 11h15, le titre Agfa décrochait de plus de 7%, alors que l'indice BEL 20 progressait de 0,3% au même moment.



Le groupe industriel basé à Mortsel, qui produit des équipements pour l'industrie graphique et le secteur des soins de santé, a publié un bénéfice opérationnel (Ebitda) ajusté en baisse de 20% à 32 millions d'euros au titre du deuxième trimestre.



Son chiffre d'affaires a pourtant grimpé de 6% à 469 millions d'euros, dont une hausse de 2% à taux de change constants.



Agfa, autrefois connu pour ses pellicules photo et ses cassettes VHS, dit s'attendre à ce que les pressions inflationnistes, les problèmes logistiques et l'incertitude économique et géopolitique continuent à affecter ses résultats au cours des trimestres à venir.



Dans son communiqué, il mentionne aussi l'impact négatif des mesures de confinement liés à la résurgence de l'épidémie de Covid en Chine.



Sous l'effet de l'augmentation de ses prix, le groupe s'attend toutefois à ce que la tendance s'améliore durant la seconde moitié de l'année.



Sa position nette de trésorerie, qui atteignait 325 millions d'euros à la fin 2021, a diminué pour s'établir à 120 millions d'euros en raison de l'acquisition d'Inca Digital Printers et de la finalisation de son programme de rachats d'actions.



