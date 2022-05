Agfa-gevaert : L'inflation compensée par les hausses de prix

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Agfa-Gevaert a annoncé mardi que le plein effet des tensions inflationnistes se ferait sentir dans ses résultats de deuxième trimestre, avant une amélioration prévue au cours du second semestre à la faveur de ses hausses de prix.



Le fabricant de systèmes d'imagerie pour les secteurs de l'impression et des soins de santé a publié ce matin un bénéfice opérationnel ajusté (Ebitda) en hausse de 22% à 19 millions d'euros au titre du premier trimestre.



Son chiffre d'affaires s'est lui accru de 7,2% à 424 millions d'euros, dont une croissance de 3,5% hors effets de change, grâce à la croissance de ses activités d'impression numérique et offset.



Sa marge bénéficiaire récurrente est quant à elle restée stable, à 29%, l'augmentation du prix des matières premières ayant pu être compensée par les hausses de prix tarifés aux clients.



Le groupe, autrefois connu pour ses activités dans la photographie, dit avoir l'intention de continuer à simplifier ses opérations et à poursuivre ses réductions de coûts à compter de l'an prochain.



Sur Euronext Bruxelles, le titre Agfa grignotait 0,2% mardi vers 14h15, tandis l'indice BEL 20 gagnait autour de 0,5%.



