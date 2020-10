Ageas : Vend une participation à son partenaire Tesco Bank

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'assureur belge a la vente de sa participation de 50,1 % dans Tesco Underwriting à son partenaire de joint-venture Tesco Bank pour 104 millions de livres (114 millions d'euros).



Tesco Underwriting est la coentreprise britannique Non-Life entre Ageas et Tesco Bank, qui fournit des assurances automobile et habitation au marché britannique.



Le partenariat a été créé en 2009 et a été prolongé pour une période de 7 ans à la fin de 2014.



Ageas a déclaré que cette décision lui permettra de se concentrer sur son activité principale et de renforcer ses partenariats sur le marché des courtiers, et de concentrer ses efforts sur le développement de l'activité directe.



Ageas a indiqué que l'opération devrait générer une plus-value d'environ 9 millions d'euros.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.