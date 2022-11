Ageas : S&P confirme sa note, perspective stable

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'agence d'évaluation financière S&P a confirmé la note de long terme 'A+' attribuée à Ageas, avec une perspective 'stable', annonce mercredi le groupe d'assurance belge.



Cette note reflète l'opinion de S&P selon laquelle la génération de bénéfices et la capitalisation d'Ageas se sont avérées résistantes aux turbulences du marché et à la hausse de l'inflation depuis début 2022, indique la société.



Vers 14h10, l'action Ageas progressait de 1,2% à la Bourse de Bruxelles, surperformant à la fois l'indice de référence BEL 20 (-0,1%) et l'indice sectoriel européen des services financiers (+0,4%).



