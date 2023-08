Ageas : Résultat opérationnel net semestriel accru de 30%

(CercleFinance.com) - Ageas publie un résultat net de 531 millions d'euros au titre du premier semestre 2023, ainsi qu'un résultat opérationnel net en croissance de 30% à 599 millions, représentant un rendement sur capitaux propres de 16,9%.



L'assureur belge revendique de bonnes performances commerciales en vie en Chine et en non-vie dans toutes les régions, avec 'une résilience de toutes ses entités opérationnelles face aux turbulences persistantes sur les marchés financiers d'Europe et de Chine'.



Confiant dans sa capacité à atteindre un résultat opérationnel net entre 1,1 et 1,2 milliard d'euros en 2023, Ageas a décidé de verser un dividende brut intermédiaire de 1,5 euro par action, avec l'intention de répéter cette opération chaque année à l'avenir.



