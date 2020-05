Ageas : Résultat net gonflé par un élément exceptionnel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ageas publie un résultat net du groupe au premier trimestre 2020 de 452 millions contre 251 millions un an auparavant, fortement renforcé par un élément exceptionnel hors trésorerie à savoir le résultat de l'appel d'offres sur les titres FRESH fin 2019.



Le résultat net de l'assurance s'est contracté à 113 millions d'euros contre 258 millions, 'la solide performance opérationnelle sous-jacente ayant été en partie compensée par les dépréciations du portefeuille d'actions en Belgique et en Asie'.



'L'impact de la pandémie aura probablement encore un impact sur la performance et les résultats d'Ageas tout au long de l'année', ajoute le groupe belge, qui se dit 'dans l'impossibilité de confirmer ses prévisions de bénéfices pour 2020'.



