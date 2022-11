Ageas : En recul après ses résultats à neuf mois

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ageas recule de près de 3% à Bruxelles, malgré la présentation par la compagnie d'assurances belge d'un résultat net de 704,4 millions d'euros à fin septembre, en croissance de 24% par rapport aux neuf premiers mois de 2021.



Hors impact RPN, son bénéfice net à neuf mois s'est toutefois contracté de 18% à 566,9 millions d'euros, pénalisé au troisième trimestre par des moins-values nettes en Asie et l'inflation en Europe pour un montant de 175 millions d'euros.



'Ageas a continué de bien performer commercialement et opérationnellement au troisième trimestre. Cela s'est traduit par une croissance soutenue de l'encaissement en vie en Chine et par une augmentation dans l'ensemble de l'activité non-vie', note le CEO Hans De Cuyper.



'Dans le cadre de notre stratégie Impact24, nous avons pris des initiatives importantes qui feront progresser notre entreprise en termes de croissance, d'excellence commerciale, d'intégration des données et de la technologie et de durabilité', poursuit-il.



