Ageas : Discussions sur la cession des activités françaises

(CercleFinance.com) - L'assureur belge Ageas a annoncé lundi avoir entamé des négociations exclusives avec la Carac pour la cession de ses activités françaises



Le groupe indique être en discussions avec la mutuelle concernant la vente de ses activités d'assurance-vie, d'épargne et de retraite dans l'Hexagone, sous réserve de certaines conditions suspensives.



Ces activités de vie et retraite comprennent Ageas France, Ageas Retraite, Ageas Patrimoine et Sicavonline, dont le périmètre consolidé représentait un Tier 1 libre de 161 millions d'euros à la fin 2022.



L'ensemble affiche par ailleurs un ratio de solvabilité II de 216%, un encours IFRS de 3,9 milliards d'euros et un bénéfice net IFRS de 6,1 millions d'euros.



Dans un communiqué, Ageas explique que l'opération envisagée s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à rationaliser son portefeuille européen et à se concentrer sur ses principaux marchés dans la région.



La prochaine étape du processus sera la consultation des représentants du personnel en France, sachant que la cession nécessitera des approbations réglementaires.



Les deux parties prévoient de s'abstenir de tout autre commentaire jusqu'à la conclusion des négociations.



La Carac est une mutuelle opérant dans le domaine de l'épargne, de la prévoyance et de la retraite en France.



