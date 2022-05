Ageas : Credit Suisse reste négatif, mais rehausse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'sous-performance' sur ageas malgré un objectif de cours rehaussé de 38,5 à 42,7 euros, dans le sillage d'estimations de profit net abaissée d'environ 2% pour 2022, mais relevées de 3% pour 2023 et de 4% pour 2024.



Le résultat net publié du premier trimestre s'est établi à 272 millions d'euros, dépassant de 18% le consensus, grâce notamment à des gains plus élevés réalisés sur les actions et l'immobilier en Belgique et à de bons ratios combinés sous-jacents en non-vie.



Le broker souligne qu'ageas se traite 7,6 fois le BPA attendu pour 2022 avec un rendement total de 7,2%. 'S'il s'agit d'un niveau solide, nous voyons d'autres pairs avec des rendements similaires ou supérieurs et une couverture de cash-flow plus grande', souligne-t-il.



