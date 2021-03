Ageas : Credit Suisse remonte son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'sous-performance' sur Ageas, mais avec un objectif de cours remonté de 33 à 41 euros, notamment dans le sillage d'estimations de BPA rehaussées de 2-7% sur la période 2021-25.



Le broker justifie ce relèvement d'estimations de BPA pour la compagnie d'assurances belge par des prévisions plus élevées pour la Belgique et l'Asie, ainsi que des attentes plus fortes en termes de génération de capital opérationnelle.



Credit Suisse pointe toutefois un potentiel de génération de capital relativement bas par rapport à ses pairs, ainsi qu'un niveau selon lui restreint de flexibilité du capital, l'amenant à rester à 'sous-performance' sur le titre.



