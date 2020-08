Ageas : Confirmation d'une AG en octobre pour un dividende

(CercleFinance.com) - Ageas indique que son conseil d'administration confirme son intention, annoncée le 8 avril, d'organiser une assemblée générale en octobre 2020 afin d'approuver le paiement du dividende intermédiaire de 2,38 euros par action.



Cette décision a été prise 'après mûre réflexion, et compte tenu de la position solide en matière de solvabilité et de trésorerie'. Compte tenu des recommandations de la Banque Nationale de Belgique, le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions sera retardé.



Pour rappel, Ageas a décidé en début d'année d'ajuster la distribution de son paiement de dividende de 2,65 euros par action pour 2019 dans le contexte pandémique. Un premier versement de 0,27 par action a été approuvé lors de l'assemblée générale du 20 mai.



