Ageas : Baisse de 21% du résultat net au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Ageas publie un résultat net au titre du troisième trimestre 2021 de 161 millions d'euros, en baisse de 21% en comparaison annuelle, avec une croissance de 73% de la contribution des activités vie, mais une chute de 58% de celle des activités non-vie.



'Les inondations dévastatrices de cet été en Belgique et au Royaume-Uni ont entraîné des sinistres bien supérieurs à tout ce que nous avons connu auparavant à cause d'un seul événement naturel', explique le CEO de la compagnie d'assurance belge, Hans De Cuyper.



'Nous restons confiants dans la concrétisation de notre objectif de bénéfice pour 2021 de 850 à 950 millions. De plus, nous sommes sur la bonne voie pour atteindre tous les objectifs de notre plan stratégique Connect21', poursuit-il.



