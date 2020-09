Ageas : Assemblée générale spéciale le 22 octobre

(CercleFinance.com) - Ageas annonce qu'il organisera une assemblée générale spéciale des actionnaires le jeudi 22 octobre à 10h30, à Bruxelles, encourageant toutefois ses actionnaires à ne pas assister physiquement à l'assemblée et à la suivre virtuellement.



L'ordre du jour contiendra notamment l'adoption d'un dividende brut intermédiaire pour 2019. Ageas devra être en possession des formulaires de vote et des procurations par lesquels les actionnaires peuvent transmettre leurs instructions le 16 octobre au plus tard.



