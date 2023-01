Aex25 index : Barclays a relevé sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays, qui a relevé sa recommandation à 'pondérer en ligne' contre 'sous-pondérer' jusqu'à présent, juge que la plupart des risques qui entouraient la valeur se sont désormais matérialisés, ce qui rend selon lui son profil 'plus équilibré' sur le court terme.



Son objectif de cours remonte en parallèle de 86 à 90 euros.



Heineken avait déjà fait l'objet d'une recommandation favorable mardi, puisque les analystes de BofA avaient ajouté le titre à leur liste des meilleures idées d'investissement en Europe.



