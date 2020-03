Aex25 index : Forte progression du nombre de nouveaux comptes

(CercleFinance.com) - Degiro indique que le début de 2020 a dépassé toutes les attentes. Sur les mois de Janvier et février 2020, Degiro a enregistré 51 385 nouveaux comptes (23 762 en janvier et 27 623 en février). Cela représente une augmentation de 144% par rapport à la même période d'une année sur l'autre.



Degiro souligne l'augmentation des jeunes investisseurs. Sur ces 51 385 nouveaux investisseurs, 75% ont moins de 40 ans. Ce pourcentage a presque doublé par rapport il y a 5 ans, lorsque ce groupe d'âge représentait 40% de la clientèle totale de Degiro.



De plus, en raison du nombre élevé de nouveaux clients et de la volatilité accrue des marchés, Degiro a traité 2,36 millions de transactions en janvier 2020 (53% de plus qu'en janvier 2019) et 2,94 millions de transactions en février 2020 (95% de plus qu'en février 2019).



