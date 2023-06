Aelis farma : Résultats prometteurs pour l'AEF0117

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Aelis Farma annonce aujourd'hui la publication d'une série d'études autour de AEF0117, son premier candidat-médicament dédié au traitement des troubles liés à la consommation excessive de cannabis (addiction et psychose).



' Cet article séminal couronne plus d'une décennie de recherche, depuis la découverte du mécanisme naturel utilisé par le cerveau pour s'opposer aux effets du THC jusqu'à notre essai clinique de phase 2a de preuve de concept avec AEF0117 ', a déclaré le Dr Piazz, Directeur général d'Aelis Farma.



Dans l'essai de phase 2a, l'AEF0117 a entraîné une réduction statistiquement significative des effets positifs subjectifs et renforçants du cannabis, souligne le laboratoire.



Selon Aelis, les résultats obtenus suggèrent clairement que AEF0117 pourrait être une approche efficace pour les patients cherchant un traitement pour les troubles liés à la consommation excessive de cannabis.



Aelis mène maintenant une vaste étude de phase 2b contrôlée par placebo, en collaboration avec Columbia University Irving Medical Center, auprès de 330 participants souffrant d'addiction au cannabis , afin d'évaluer trois niveaux de dose de AEF0117 dans le traitement de l'addiction au cannabis.



Les résultats devraient être disponibles d'ici mi-2024.



