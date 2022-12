Aelis farma : Recrutement d'un premier patient de phase 1/2

(CercleFinance.com) - Aelis Farma a annoncé vendredi le recrutement d'un premier patient dans le cadre de son étude clinique de phase 1/2 consacrée au traitement des troubles cognitifs de la trisomie 21.



Ce recrutement a été réalisé par les équipes du Professeur Rafael de la Torre Fornell à l'Institut de recherches médicales de l'hôpital del Mar (IMIM) à Barcelone.



L'essai vise à évaluer la sécurité et l'absorption d'AEF0217, le candidat-médicament d'Aelis, chez des personnes trisomiques et pourrait potentiellement fournir les premières indications d'un traitement des déficits cognitifs de la trisomie 21.



L'étude - qui doit inclure environ 45 participants porteurs du syndrome de Down - devrait se terminer au deuxième trimestre 2023.



L'action Aelis Farma évoluait peu (-0,2%) vendredi à la Bourse de Paris suite à cette annonce.



