Aelis farma : Oddo initie la couverture du titre à 'achat'

(CercleFinance.com) - Aelis Farma annonce aujourd'hui l'initiation de la couverture de son titre par ODDO BHF, l'une des principales sociétés européennes indépendantes de services financiers spécialisée dans la recherche, l'exécution et le conseil.



ODDO BHF entame le suivi du titre avec une recommandation à l'achat et valorise l'entreprise à 25 euros par action.



