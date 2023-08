Aelis farma : Le DG et cofondateur récompensé par ses pairs

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Dr. Pier Vincenzo Piazza, co-fondateur et directeur général d'Aelis Farma, a reçu un prix d'excellence de la part de la Société européenne de pharmacologie comportementale (EBPS), a annoncé mardi l'entreprise biopharmaceutique.



Aelis, qui développe des traitements pour les maladies du cerveau, indique que ce 'Distinguished Achievement Award' décerné depuis plus de 20 ans vient récompenser des scientifiques dont les découvertes contribuent à faire avancer les recherches dans le domaine des neurosciences et des maladies du cerveau.



Au cours du congrès, qui s'est déroulé la semaine dernière à Mannheim (Allemagne), Pier Vincenzo Piazza a par ailleurs été nommé membre honoraire à vie de l'EBPS.



Il était intervenu auparavant pour présenter la découverte d'une nouvelle génération de médicaments et les travaux d'Aelis Farma, saluant au passage les membres de son ancien groupe de recherche de l'Inserm.



Aelis travaille actuellement sur deux candidats-médicaments, l'un visant à traiter l'addiction au cannabis et l'autre les déficits cognitifs liés au syndrome de Down



La Société européenne de pharmacologie comportementale (EBPS) est une société internationale au carrefour de la pharmacologie, de la psychologie expérimentale, de la psychiatrie et des neurosciences.



