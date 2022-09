Aelis farma : Financement assuré jusqu'à fin 2024

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique Aelis Farma a annoncé lundi avoir terminé le premier semestre sur une trésorerie de 39,8 millions d'euros, ce qui assure à ce spécialiste des maladies du cerveau une visibilité financière jusqu'à fin 2024.



Dans son communiqué, entreprise bordelaise rappelle que ce chiffre inclut le produit net de 22,5 millions d'euros issu de la levée de fonds réalisée à l'occasion de son introduction en Bourse sur Euronext, en février dernier.



Sur les six premiers mois de l'année, sa perte opérationnelle est ressortie à 4,6 millions d'euros environ, contre un bénéfice de 4,6 millions d'euros un an plus tôt.



Aelis explique ces pertes par le démarrage de son étude de phase 2b sur AEF0117, mais aussi par le calendrier sur l'accord d'option de licence conclu avec Indivior.



Au premier semestre, la société a enregistré des produits des activités ordinaires de 4,3 millions d'euros, dont deux millions correspondant à la quote-part des revenus liés au contrat d'option de sous-licence avec Indivior, un spécialiste du traitement des addictions, pour AEF0117 dans les troubles liés à la consommation de cannabis



Se sont ajoutés à cela 2,3 millions d'euros d'autres produits des activités ordinaires constitués du crédit impôt recherche et des subventions d'exploitation.



Aelis indique que la seconde partie de l'année s'annonce tout aussi dynamique, notamment avec le passage attendu de notre son deuxième candidat médicament, AEF0217, en phase 1/2 chez des sujets porteurs d'une trisomie 21.



Pour mémoire, ce composé a montré sa capacité à reverser de façon complète les déficits dans plusieurs modèles animaux de troubles cognitifs, dont le syndrome de Down.



