Aelis farma : Bryan Garnier entame le suivi du titre

(CercleFinance.com) - Aelis Farma, société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies du cerveau, annonce l'initiation de la couverture de son titre par Bryan Garnier & Co.



Dans son étude d'initiation intitulée ' Aelis in Wonderland ', publiée le 29 mars 2022, Bryan Garnier & Co entame le suivi du titre avec une recommandation à l'achat et valorise l'entreprise à 21 euros par action.



