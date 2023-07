Aelis farma : A reçu un avis positif du DSMB

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Aelis Farma a reçu l'avis positif du Data Safety Monitoring Board (DSMB) pour la poursuite sans changement au protocole de son étude clinique de phase 2b avec AEF0117 dans l'addiction au cannabis.



Un DSMB est un comité d'experts indépendants, spécialisés dans les recherches cliniques, qui revoit les données des études avec une attention particulière sur la tolérance et la sécurité.



Le DSMB qui a analysé les données de l'étude de phase 2b de AEF0117 s'est réuni pour évaluer les données de sécurité et tolérance sur les premiers 115 patients ayant été traités pendant au moins 4 semaines avec AEF0117.



A la suite de cette réunion, le comité n'a relevé aucun événement indésirable grave ni d'évènements significatifs liés au traitement et a recommandé la poursuite de l'étude sans modification du protocole.



La phase 2b de AEF0117, menée dans 11 centres cliniques aux Etats-Unis, vise à démontrer l'efficacité de AEF0117 dans le traitement des troubles liés à l'usage de cannabis, la définition médicale moderne de l'addiction au cannabis.



Pier Vincenzo Piazza, Directeur Général d'Aelis Farma, a déclaré : ' Le fait qu'il soit sûr et bien toléré chez les patients dans des conditions de vie réelle est crucial et très favorable pour la suite du développement de AEF0117, seule molécule qui représente à ce jour un réel espoir pour de nombreuses personnes souffrant des pathologies engendrées par l'usage excessif du cannabis. '



