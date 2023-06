Aegon : Transfert de la domiciliation légale aux Bermudes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Aegon annonce son intention de déplacer sa domiciliation légale aux Bermudes, colonie britannique qui 'accueille de nombreuses compagnies d'assurance internationales respectées', dont quatre de ses filiales.



'Le régime réglementaire des Bermudes est bien reconnu, puisqu'il a obtenu un statut équivalent de la part de l'UE dans le cadre du régime Solvabilité II et du Royaume-Uni dans le cadre de son propre régime Solvabilité UK', précise le groupe néerlandais.



Du fait de ce transfert, sa supervision passera de la Banque centrale néerlandaise à l'Autorité monétaire des Bermudes. Aegon conservera son siège social aux Pays-Bas, restera résident fiscal néerlandais et continuera d'être cotée à Amsterdam et à New York.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.