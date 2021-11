Aegon : Soutenu par un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Aegon s'adjuge plus de 3% à Amsterdam avec le soutien d'un relèvement d'opinion chez Credit Suisse à 'surperformance' avec un nouvel objectif de cours de 5,3 euros, dans une note sur les compagnies d'assurances du Benelux.



'Aegon devient une activité moins volatile et un meilleur gestionnaire de capital sous la nouvelle direction', juge le broker, ajoutant que 'son plan devrait soutenir des envois de fonds plus stables et une revalorisation significative'.



