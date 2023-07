Aegon : Partenariat prolongé avec La Banque Postale

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'assureur néerlandais Aegon et La Banque Postale ont annoncé mercredi l'extension jusqu'en 2035 de leur partenariat dans le domaine de la gestion d'actifs à travers leur société commune LBP AM.



Cette annonce intervient alors que LBP AM vient tout juste de finaliser l'acquisition de la société de gestion de portefeuille La Financière de l'Echiquier (LFDE), portant ses actifs sous gestion cumulés à quelque 67 milliards d'euros.



Dans un communiqué, les deux partenaires disent vouloir positionner leur co-entreprise en tant que leader du marché en croissance de la gestion d'actifs multi-spécialiste et de la finance durable en France et en Europe.



La première prise de participation d'Aegon dans la société commune avec La Banque Postale remonte à 2015. Depuis, le groupe détient une participation de 25% dans LBP AM.



