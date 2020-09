Aegon : Nomination proposée au conseil de surveillance

(CercleFinance.com) - Aegon annonce que Jack McGarry sera proposé, à l'assemblée générale des actionnaires de 2021, pour rejoindre son conseil de surveillance pour un mandat de quatre ans. D'ici la tenue de cette AG, il prendra part aux réunions du conseil en tant qu'observateur.



Jack McGarry possède une expérience étendue dans le secteur de l'assurance aux Etats-Unis, le plus récemment en tant que directeur financier (CFO) d'Unum Group, un fournisseur de prestations de protection financière au travail coté à la Bourse de New York.



