Aegon : Nomination d'un directeur de la transformation

(CercleFinance.com) - Aegon fait part de la nomination de Duncan Russell au poste nouvellement créé de directeur de la transformation à partir du 1er septembre prochain. Sous l'autorité directe du directeur général Lard Friese, il intégrera le conseil de gestion.



'Duncan Russell travaillera étroitement avec le conseil exécutif pour établir la direction stratégique de la société et dirigera les activités dans les domaines de la stratégie du groupe et du développement d'entreprise', explique l'assureur néerlandais.



De nationalité britannique, il travaillait précédemment chez Admiral Group, dernièrement en tant que directeur financier d'Admiral Financial Services. Auparavant, il a aussi exercé des fonctions chez JP Morgan et NN Group.



