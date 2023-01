Aegon : Le programme de rachat d'actions est bouclé

(CercleFinance.com) - Aegon a annoncé mardi avoir finalisé son dernier programme de rachats d'actions, destiné à alimenter les régimes de rémunération fondée sur les actions qu'il propose à ses cadres dirigeants.



Depuis l'officialisation du programme, le 6 janvier dernier, et jusqu'au 30 janvier, l'assureur néerlandais a fait l'acquisition de plus de 8,5 millions d'actions à un prix unitaire de cinq euros, soit un montant total de quelque 42,5 millions d'euros.



Ces titres seront conservés en auto-détention jusqu'à leur prochain octroi aux bénéficiaires des plans de rémunération, est-il précisé dans son avis financier.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel