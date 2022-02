Aegon : La Hongrie doit retirer son veto, demande l'UE

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Commission européenne fait savoir que la décision de la Hongrie de s'opposer par veto à l'acquisition des filiales hongroises d'AEGON Group par Vienne Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) est contraire à l'article21 du règlement de l'UE sur les concentrations.



La Hongrie avait en effet fait valoir que l'acquisition menaçait ses intérêts légitimes, poussant la Commission à ouvrir une enquête sur le sujet.



À l'issue de son investigation, la Commission indique aujourd'hui 'qu'il n'apparaît pas clairement en quoi l'acquisition par VIG des actifs hongrois d'AEGON constituerait une menace à un intérêt fondamental de la société, étant donné que VIG et AEGON sont des compagnies d'assurance bien établies de l'UE qui sont déjà présentes en Hongrie.'



La Commission a dès lors conclu que les autorités hongroises auraient dû lui communiquer leur intention de poser leur veto avant sa mise en oeuvre et que le fait que la Hongrie ne l'ait pas fait constitue une infraction à l'article21 du règlement de l'UE sur les concentrations.



Par conséquent, la Commission ordonne aujourd'hui à la Hongrie de retirer son veto d'ici au 18mars2022. Si la Hongrie n'exécute pas la décision, la Commission pourra décider d'ouvrir une procédure d'infraction devant la Cour de justice.





