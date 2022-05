Aegon : Hausse de 7% des résultats au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Aegon reste stable à Amsterdam, après la publication par la compagnie d'assurances, d'un bénéfice net en croissance de 7% à 412 millions d'euros au titre des trois premiers mois de 2022, grâce notamment à une plus-value sur la vente de ses activités en Hongrie.



Le résultat opérationnel a aussi augmenté de 7%, à 463 millions, 'soutenu par une meilleure expérience de réclamations aux Etats-Unis, les contributions positives d'initiatives de croissances et des commissions accrues de marchés actions plus élevés'.



'L'exécution de notre stratégie et la mise en oeuvre du plan d'amélioration opérationnelle, ainsi que les actions prises pour renforcer notre bilan, nous mettent sur la bonne voie pour réaliser nos objectifs stratégiques et financiers', juge le groupe néerlandais.



